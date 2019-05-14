Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna yolunda

Maltepe Belediyesi Tiyatrosu 20 Mayıs'ta Ukrayna'da bu yıl 21.si düzenlenen Kherson Tiyatro Festivali'ne ve 23 Mayıs'ta Dnipropetrovsk Festivali'ne katılıyor. Tiyatro oyuncuları, Ukrayna'nın 2 önemli festivalinden davet alıp Maltepe'yi ve Türkiye'yi temsil etmek üzere yola çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor. Tiyatro, “Deli” isimli oyunuyla Ukraynalı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın önerisi ve desteğiyle Maltepe Belediyesi çalışanlarınca kurulan tiyatro grubu, KKTC'nin ardından ilk yurtdışı turnesine de çıkmış olacak.

Ukrayna'dan ‘Çılgın Yorum' benzetmesi

Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, “12 ülkeden, 36 tiyatro grubunun 38 oyun sahneleneceği Kherson Festivali'nin tanıtımı bizim oyunumuzdan bir fotoğrafla yapıldı. Nikolay Gogol'ün yazdığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” isimli oyunu, bambaşka bir şekilde yorumladık. Tanıtım yazısını okuduğunuzda ise Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu'ndan ‘çılgın yorum' benzetmesi yapılmış. Bu paylaşım bile aslında ne kadar gururlansak yeridir dedirtti” diye konuştu. Kherson şehrindeki festivale Romanya, Gürcistan, İsrail, Belarus, Polonya, Macaristan, Moldova, Azerbaycan, Litvanya, Ukrayna'dan tiyatro grupları katılacak. Dnipropetrovsk Festivali'ne ise ABD,İngiltere, Litvanya, Polonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna'dan 23 tiyatro grubu 25 oyunla sahne alacak.

‘Bir Delinin Hatıra Defterine' farklı bir yorum

“Deli sizi insan doğasının karanlık dehlizlerinde dolaşmaya davet ediyor” denilen oyunun gösterimi geçtiğimiz şubat ayında yapılmaya başlandı. Oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Kubilay Erdelikara üstlendi. Oyunda tımarhaneye sürüklenen bir insanın yaşamı sahnelendi. Koreografisini Başak Ova ve Murat Ergin'in yaptığı oyunda bir insanı tımarhaneye sürükleyen unsurlar, oyuncular tarafından maskeler eşliğinde anlatıldı. Oyunun sahne tasarımını Bahadır Keşan hazırladı. Oyunda Murat Çilgasit, Ender Eker, Büke Okyay Erdelikara, Kubilay Erdelikara, Bahadır Keşan, Yasin Konuksever, Alparslan Orhan, Nalan Özdemir, Hakan Polat, Adem Tosun ve Betül Yavuz rol alacak.