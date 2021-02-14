Maltepe Belediyesi 250 kişilik ekibiyle kar nöbetine başladı

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte 250 kişilik ekibi ile teyakkuza geçen Maltepe Belediyesi, ana cadde ve yolları açarak, yolda kalan araçları kurtardı.

İstanbul'da beklenen kar yağışına aldığı önlemlerle hazırlık yapan Maltepe Belediyesi, karın ilk gününde 150 tonluk tuzlama yaparak buzlanmayı önledi. Hava koşullarının olumsuz etkilerinin ilçede görülmemesi için 250 kişilik uzman ekip, 5 tuzlama aracı, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçeyle hizmet veren Maltepe Belediyesi, gece boyunca kesintisiz kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ambulans ve arama kurtarma araçlarının da hazır bulunduğu kar nöbetinde tüm ana cadde ve yollar açılarak, yolda kalan araç ve vatandaşlar kurtarıldı. Ayrıca ormanlık alanlar başta olmak üzere ilçe genelindeki sokak hayvanlarına 300 kilo mama dağıtıldı.

Acil durumlar için hazır bulundurulan ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin de eşlik edeceği çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere 12 müdürlük koordineli biçimde çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat sokaklarda olacak. Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlar, 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dahili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.

“Tüm önlemleri önceden aldık”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarını titizlikle takip ederek tüm önlemleri önceden aldıklarını ve karla mücadeleye hazırlıklı başladıklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeli vatandaşlarımızın ve can dostlarımızın olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz sürekli mücadele halinde. Gereken tüm önlemleri önceden aldık. Komşularımız da oluşturduğumuz Kriz Masası'nı 7 gün 24 saat arayarak talepte bulunabilirler” dedi.