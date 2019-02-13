Maltepe Belediyesi bin 352 mağdur kadına yardım eli uzattı

Mahallelerde 'Kadın Danışma Merkezleri' de açan belediye, bugüne kadar bin 352 mağdur kadına ücretsiz psikolojik, sosyolojik ve hukuksal destek sağladı.

Maltepe Belediyesi, Kadın Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilçedeki kadınlara, engellilere ve 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğe damga vuruyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da başarılı çalışmalara imza atan belediye 5 yılda hizmete açtığı Süreyyapaşa Cam Tasarım Atölyesi, MATAŞ Halı ve Tekstil Atölyesi ve Kadın Girişimcilik Mutfağı gibi istihdam atölyelerinde yüzlerce kadına iş imkanı sundu. Ayrıca 18 mahallede düzenlenen kadın buluşmalarına, 7 bin 750 kadın katıldı. Kadınlara yönelik 55 kez düzenlenen “Boğaz Turu” organizasyonunda ise 25 bin kadın konuk edildi.

Bin 352 mağdur kadına ücretsiz destek

İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile hizmete açılan Kadın Girişimcilik Mutfağı'nda KOSGEB desteği ile 241 kadına pasta ve aşçı çıraklığı ile servis elemanlığı eğitimleri veren belediye, bu kurslara katılan onlarca kadının kendi iş yerlerini açmasına da destek oldu. Her türlü şiddet, baskı ve sömürüye maruz kalan mağdur kadınları da yalnız bırakmayan Maltepe Belediyesi Küçükyalı Mahallesi'ndeki Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi ile Gülsuyu Mahallesi'ndeki Kadın Danışma Merkezi'nde bugüne kadar, bin 352 mağdur kadına ücretsiz psikolojik, sosyolojik ve hukuksal destek sağladı.

Engelliler unutulmadı

Maltepe Belediyesi, engellilerin sosyal yaşama özgürce katılmaları noktasında da önemli adımlar attı. Toplu taşıma araçlarını kullanamayan 4 bin 292 engelli vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti sunan belediye, 295 engelli vatandaşı da aileleriyle birlikte her yaz düzenlenen Engelsiz Yaz Kampı'na götürdü. Engelli vatandaşların yetenekleri doğrultusunda üreterek sosyal yaşama adapte olmaları hedefiyle Üreten Engelliler Merkezi ve Sevgi Kafe'yi de hizmete açan belediye burada, üretilen ürünlerin ilçe genelinde satılarak, engellilere gelir kapısı açılmasına da destek oluyor. Sevgi Kafe'de ise down sendromlular iş imkanı buluyor.

Altın yıllarını yaşıyorlar

Maltepe Belediyesi´nin, 50 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak için hizmete açtığı Girne Mahallesi'ndeki Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde de, 13 bin kişiye hizmet verildi. Kitap okuma, film izleme, hobi bahçe düzenleme çalışmaları yapıldı. Tiyatro, halk oyunları, dekoratif ahşap süsleme, satranç, spor, yoga, koro çalışmalarına 150 kursiyer katıldı. 100 üyeyle kültür turu organizasyonu yapıldı.