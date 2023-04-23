Maltepe Belediyesi çocuk etkinliğinde korkutan olay: Bıçaklı saldırgan bir anda sahneye çıktı

Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerinde bir kişi elinde bıçakla sahneye çıkarak bağırmaya başladı. Bıçaklı şahıs polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Etkinliğe gelen çocuklar ile aileleri korku dolu anlar yaşandı. Maltepe Belediyesi'nin tedbir almamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Maltepe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan etkinlik alanında çocukların "Küçük Prens" oyununu sergilediği esnada elinde bıçak olan E.B. isimli bir şahıs sahneye çıktı. Elinde bıçakla sahnede bağırmaya başlayan 28 yaşındaki şahıs alandaki aile ve çocuklara büyük korku yaşattı.

Polis ve zabıta ekipleri olaya müdahale ettiği esnada bir zabıta memuru hafif şekilde yaralandı. E.B isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Alanda bulunan çocuklar, oyunlarına kaldıkları yerden devam etti.