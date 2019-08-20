İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor

2016 yılında kurulan, kazandığı başarı ve aldığı ödüllerle kısa süre içerisinde adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor.

Bu kapsamda 8-14 yaş arası çocuklar, düzenlenecek yetenek sınavına göre koroya girmeye hak kazanacak.


Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu için seçmeler başlıyor. 8 Eylül'e kadar devam edecek seçmelerde yetenek sınavı, tek ve çift ses duyuş, melodi, ritim ve şarkı gibi 5 dalda yapılacak. 8-14 yaş arası çocukların kabul edileceği sınavda seçilmeye hak kazanan minik koristler, haftada 1 gün, 3 saat, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, SANSEV Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği hocalarından şef Emine Çolak eşliğinde çalışma yapacak. Bu çalışmadan da başarıyla geçen koristler, milli bayramlar, belediyenin düzenlediği etkinlikler ve yurt içi ile yurt dışı festivallerde konser verecek.


Aldığı başarılarla adından söz ettirmişti


Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, son olarak katıldığı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği'nde “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı”, “Koro Disiplini ve Görünümde Başarı” ile “Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme” ödüllerine layık görülerek adından söz ettirmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.