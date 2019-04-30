Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu'na 3 ödül birden

Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, katıldığı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği'nde “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı”, “Koro Disiplini ve Görünümde Başarı” ile “Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme” ödüllerine layık görüldü.

Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 27-28 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği”ne katıldı. 8-14 yaş arası koristlerden oluşan ve 46 kişilik bir ekiple korolar şenliğine katılan çocuk korosu, Çanakkale'den 3 ödülle döndü. Koro, “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı”, “Koro Disiplini ve Görünümde Başarı” ile “Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme” ödüllerine layık görüldü. Koro Şefi Emine Çolak, koro şef yardımcısı Tunca Ünder ve korrepetitör Zümrüt Aliyeva, ciddi ve sıkı bir çalışma sonucu başarılı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkânı sunan Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür etti.