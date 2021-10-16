İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı alt yapı için çalışıyor

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda birçok noktada asfalt dökümü başta olmak üzere altyapı düzenlemelerini sürdürüyor.



Ekipler, Altıntepe Mahallesi Demirli Sokak, Esenkent Mahallesi Aydın Caddesi ile Sinan Çıkmazı, Fındıklı Mahallesi Tekin Sokak, Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Alp Caddesi, Gülsuyu Başacar Sokak, Furkan Sokak ve Kelebek Sokak'ta altyapıya yönelik çalışmalar yaptı. Asfalt dökümünün yanı sıra su borularına yönelik vatandaş talepleri ile kaldırım düzenlemeleri özenle gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zorunlu ihtiyaçlara yönelik çalışma alanlarını tespit ederken vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin de mutlaka değerlendirildiğini kaydetti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.