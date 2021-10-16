Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı alt yapı için çalışıyor

Ekipler, Altıntepe Mahallesi Demirli Sokak, Esenkent Mahallesi Aydın Caddesi ile Sinan Çıkmazı, Fındıklı Mahallesi Tekin Sokak, Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Alp Caddesi, Gülsuyu Başacar Sokak, Furkan Sokak ve Kelebek Sokak'ta altyapıya yönelik çalışmalar yaptı. Asfalt dökümünün yanı sıra su borularına yönelik vatandaş talepleri ile kaldırım düzenlemeleri özenle gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zorunlu ihtiyaçlara yönelik çalışma alanlarını tespit ederken vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin de mutlaka değerlendirildiğini kaydetti.