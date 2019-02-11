Maltepe Belediyesi mevsimsel mikroplara savaş açtı

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde kent zararlılarıyla mücadele ediyor. Mevsim şartları nedeniyle artan viral ve mikrobial enfeksiyona karşı Maltpe'deki 66 ilk ve ortaöğretim okulunda ilaçlama yapan ekipler, ilçe sınırları içerisindeki 82 cami, 28 mescit, 1 Cemevi ve 1 kilise olmak üzere toplamda 112 ibadethaneyi ilaçlayarak dezenfekte etti. Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı tarafından ithal izni verilmiş biyosidal ilaçlar kullanıldığını belirten ekipler, talepler doğrultusunda Maltepe'deki tüm kamu idarelerine ilaçlama desteği vereceklerini ifade ediyor.

Halk sağlığını önemsiyoruz

Halk sağlığının korunması konusunda 5 yıldır sıkı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; “Daha sağlıklı daha mutlu bir Maltepe için çalışıyoruz. Bu noktada halk sağlığını önemsiyoruz. İlçe genelindeki tüm esnaflarımızı sıkı bir gıda ve hijyen denetimine tabi tutuyoruz. Mevsim şartlarından kaynaklı ortaya çıkan mikroplara karşı ve o nedenle meydana gelen hastalıklara karşı ciddi bir dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz” diye konuştu