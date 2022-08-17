Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'nden 7 ayda 150 bin kişiye sağlık hizmeti

Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü'ne bağlı Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'nde yılın ilk yedi ayında 150 bin 147 kişiye sağlık hizmeti, 16 poliklinikte 72 bin 782 kişiye sağlık, muayene ve tedavi hizmeti verildi.

Maltepe Belediyesi'nin 2017 yılında Küçükyalı'da hizmete açtığı Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, konusunda uzman kadrosu ve teknik donanımıyla Maltepe halkına sağlık hizmetleri sunuyor. Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'nde yılın ilk yedi ayında aile hekimliği, acil tıp, kulak burun boğaz, dahiliye, ağız ve diş sağlığı, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, kadın hastalıkları, beslenme ve diyetisyen, biyokimya, radyoloji, beslenme ve diyetisyen, deri ve zührevi hastalıkları ve psikolojik danışmanlık polikliniklerinden 72 bin 782 kişi sağlık, muayene ve tedavi hizmetlerinden yararlandı.

Tam teşekküllü hastane gibi

26 bin 259 vatandaşa kan alma, kan şekeri ölçümü, serum takılması, EKG, müşahede, pansuman, tansiyon ölçümü, enjeksiyon, dikiş alımı ve atımı hemşirelik hizmetleri verildi. Hemşirelik hizmetlerinde 7 bin 889 kişi muayene edilirken, iş sağlığı güvenliği hemşirelik hizmetinden 725, iş sağlığı güvenliği doktor hizmetinden 425 kişi faydalandı. 2 bin 95 kişinin evlilik raporu, kan grubu, idrar tahlili ve sağlık raporu hizmeti alması sağlandı. Radyoloji, ultrason, mamografi, kemik dansitometresi, patolojinin de aralarında bulunduğu radyoloji ve biyokimya hizmetleri 30 bin 945 kişiye sunuldu. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde diş dolgu, köprü ve kron simantasyonu, diş çekimi ve diş taşı temizliği, polisaj işlemlerinden bin 673 vatandaş yararlandı. Kurum ambulansıyla bin 805 kişinin nakil hizmeti sağlandı. 315 vatandaşa cenaze hizmetlerinde destek verildi.