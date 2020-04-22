Maltepe Belediyesinden çocuklara sürpriz kutlama

Ulusal egemenliğin 100. yıl dönümünde korona virüsten dolayı evlerine kapanan Maltepeli vatandaşlar için bando takımı ve belediye ekipleri mahalleleri sokak sokak gezerek sürpriz yaptı.

Korona virüs salgınından dolayı uzun süredir evlerinde olan Maltepeli çocuklar için sürpriz hazırlayan Maltepe Belediyesi, bando takımı ve saha ekibiyle birlikte kutlamaları erken başlattı. Maltepe'nin mahallelerini gezen ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en sevilen marşlarını çalarken pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. Kutlamalar 23 Nisan boyunca devam edecek.