Maltepe Belediyesi'nden ‘Color Run Maltepe 7k Koşusu'

00'da Orhangazi Şehir Parkı İdealtepe Atletizm Pisti yanında, Türkiye'nin en renkli koşusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenleyeceği, Permolit Boya'nın katkı sunacağı, her kilometrede farklı sürprizlerin yaşanacağı “Color Run Maltepe 7K” isimli koşu yıllar sonra bile hatırlanacak renkli bir koşu olacak. 7 kilometrelik koşunun kit dağıtımı saat 08.30'da yapılacak.

Koşu başvuru formuna internet üzerinden ulaşılabilecek.