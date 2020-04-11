İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe Belediyesi'nden engellilere online eğitim

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi uzmanlarınca, korona virüsü nedeniyle engelli çocuklara internet üzerinden yayınlar ile eğitim veriliyor.

Özel eğitim uzmanı Ahu Cesur, problem davranış üzerine eğitim verdi.


Cesur, problem davranışın çocuğun sosyal ilişkilerine, iletişimine ve öğrenmesine engel olduğunu ifade ederek problem davranışın ortaya çıkmasını engellemek için nasıl bir yol izlenebileceğine dair tekniklerden bahsetti. Agresyonları engellemek için belirsizliği ortadan kaldırmanın önemine işaret eden Cesur, “Günlük plan oluşturmak gerekebilir. Yazılı ya da görselleri görebileceği yere asın. Var olan işimize onu ortak edebiliriz. Evin içinde beraber on beş dakika spor yapabiliriz.” dedi. Özel eğitim öğretmeni Nesrin Öztürk Bektaş “Kavram Öğretimi” dersiyle öğrenciler ile bir araya geldi. Bektaş derse büyüklük ve küçüklük yönünden ayırt etmeyle başladı. Tuna Yeter ise evde oynanabilecek oyunlar, sanat etkinlikleriyle ilgili öğrencilere ve ebeveynlerine önerilerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.