Maltepe Belediyesi'nden kadın cinayetlerine anlamlı tepki

Gülensu Mahallesi Erdemli Sokak'ta 30 Mart 2019 tarihinde evinin önünde öldürülen Fatma Şengül'ün ismi yaşadığı sokağa verildi. Karar, Maltepe Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. İBB Meclisi'nden çıkacak karar sonrasında sokağın ismi, “Fatma Şengül Sokak” olarak değiştirilecek.

Maltepe Belediye Meclisi'nde yeni çalışma döneminin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, korona virüs tedbirleri kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yapıldı. Toplantıda, Gülensu Mahallesi Erdemli Sokak'ta 30 Mart 2019 tarihinde evinin önünde öldürülen Fatma Şengül'ün isminin yaşadığı sokağa verilmesiyle ilgili teklif, oy birliği ile kabul edildi. Meclis'in açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını temenni etti. 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 944. yıl dönümünü, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Kılıç, “Baş Komutanımız Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Büyük Taarruz'dan 4 gün sonra büyük zafer ile bağımsızlığımızı kazandığımız günün 98. yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pandemi koşullarında da olsa Maltepe'ye yaraşır şekilde kutladık. Zafer Bayramı'nda Maltepe sokaklarında yaşadığımız bayram coşkusuna binlerce Maltepeli vatandaşımız evlerinin balkonundan, terasından, sokağından, bahçesinden bando ekibimize eşlik ederek destek verdi” dedi.

‘Yanan yerleri yeşertmek için el birliğiyle çalışacağız'

Son haftalarda özellikle Başıbüyük Mahallesi sınırları içinde bulunan ormanlık alanda, bazı art niyetli kişilerin çıkardığı peş peşe yangınlarla ciğerlerine yangın düştüğünü ifade eden Kılıç, “Sayın Maltepe Kaymakamımız, emniyet birimlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve komşu ilçelerimizin itfaiyelerinin de desteğiyle bu yangınları söndürdük. Orman Bölge Müdürlüğü'yle istişare içinde en kısa zamanda yanan yerlere yeni ağaç dikme çalışmasıyla, ormanları yeniden yeşertmek için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

‘Bu illetten kurtulma mücadelesi veriyoruz'

Korona virüs rakamlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Kılıç, “İlçemizde kaymakamız başta olmak üzere yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileriyle birlikte elimizden geldiğince çalışmalarımızı düzenli bir şekilde sürdürerek, bu illetten hep birlikte kurtulma mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Şengül'ün ismi Maltepe'de yaşayacak

Toplantıda meclis gündemindeki konular görüşülerek karara bağlandı. CHP Maltepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Avukat Songül Aybirdi'nin dilekçesi doğrultusunda, Gülensu Mahallesi Erdemli Sokak'ta 30 Mart 2019 tarihinde evinin önünde öldürülen Fatma Şengül'ün anısına, ikametgâhının bulunduğu sokak olan Erdemli Sokak isminin "Fatma Şengül Sokak" olarak değiştirilmesi kabul edildi.

Katip üye ve encümen seçimi yapıldı

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliğine seçilen Zeynep Babacan, hoşgörülü, çatışmadan uzak, samimi bir yaklaşımla görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söyledi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Babacan'ın görev değişikliği nedeniyle boşalan Belediye Meclisi Asil Katip Üyeliğine oy birliğiyle Yıldız Doğan, Encümen üyesi Ercan Konak'tan boşalan göreve Cem Kahraman oy birliğiyle seçildi.