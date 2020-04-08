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Maltepe Belediyesi'nden korona virüse karşı psikolojik destek

Maltepe Belediyesi korona virüsüyle mücadele sürecinde vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmalarına destek veriyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayında uzman psikolog Büke Okyay, korona virüsün psikolojik boyutunu anlattı. Okyay, “Anksiyete bozukluğu: Kaygı ve Endişe” isimli videoda anksiyete bozukluğunun fiziksel ve psikolojik boyutlarını anlattı. Okyay, kişiye kendini çaresiz hissettiren bu sürecin yaşanabilir bir süreç olduğunu, hepimizin toparlanacağını, bilim insanlarının söylediklerine uymamız gerektiğini, bunu çocuklarımıza da anlatmamız gerektiğini söyledi. Okyay, kaygı taşıyan kişilerin kaygı yaşanmasını beklemeden nefes egzersizi yapmasının önemine işaret etti.

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