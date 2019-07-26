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Maltepe Belediyesinden öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.


Maltepe Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. 23 Temmuz tarihinde başlayan ve tercihlerin son günü olan 29 Temmuz'da sona erecek danışmanlık hizmetinde öğrenciler tercihlerini, deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleştiriyor. Beykoz Üniversitesinden 3 rehber öğretmen ve Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü öğretmenleriyle Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde verilen hizmette, öğrencilerin tercihlerini kendilerine en uygun şekilde yapmaları sağlanarak, tercih ettikleri meslekler hakkında öğrencilere bilgi veriliyor. Öğrenciler, hizmetten memnun olduklarını ifade ederken, tercihlerini en doğru şekilde yapmalarına fırsat verdiği için belediyeye ve Başkan Ali Kılıç'a teşekkür ettiler.


Cumartesi günü de tercihler için açık olacak merkezde öğrenciler, programla ilgili soruları için 0216 549 10 13'ten bilgi alabilecek.

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