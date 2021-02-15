Maltepe Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında başlayan kar yağışı sonrası, soğuktan etkilenen ve aç kalan hayvanlar için harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler 18 mahalle ve ormanlık alanda gezerek sokak hayvanlarını besledi. Ekipler besleme işleminin ardından hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara mama ve yiyecek bıraktı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda toplamda 300 kilo mama sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

Öte yandan ekipler hayvanları beslemek için mama talep eden vatandaşların adreslerine ise mama gönderdi.