İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.


Maltepe Belediyesi, YKS'ya giren öğrenciler için Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Beykoz Üniversitesinden 3 rehber öğretmen ve Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü öğretmenleriyle Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde verilecek hizmette, öğrencilerin tercihlerini kendilerine en uygun şekilde yapmaları sağlanacak. Öğrenciler, programla ilgili soruları için 0216 549 10 13 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.