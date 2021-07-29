Maltepe Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 400'den fazla öğrenciye hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih maratonunda da adayların yanında olacak.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi, üniversite adaylarına yönelik ücretsiz rehberlik hizmeti vermeye bu yıl da devam ediyor. Alanında uzman eğitimci kadrosuyla 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar, (0216) 417 65 16 numaralı telefondan randevu alabilecek.

Tercih danışmanlığı hizmetleri, Bağlarbaşı Atatürk Caddesi, Ş. Turan Selvi Sokak, No:7/8 numaralı adresinde bulunan merkezde verecek.

Adayların tercihlerini doğru şekilde yapabilmelerini sağlayacak hizmette, gençlerin puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan kriterlerine göre rehberlik hizmeti sağlanacak.