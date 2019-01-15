Maltepe Belediyesi'nden vatandaşlara doğa dostu bez çanta

Halkı, doğaya zararı yıllardır tartışılan naylon poşetlerin yerine, bez çanta kullanmaya teşvik eden bu çalışma, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Maltepe Belediye'sine ve Başkan Ali Kılıç'a bu uygulamadan dolayı teşekkür etti. Çevre dostu birçok projesi ise sık sık gündeme gelen Maltepe Belediyesi'nin halktan yoğun ilgi gören bu çalışması, ilçedeki tüm semt pazarlarında devam edecek.

" Bez çantayı teşvik edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ali Kılıç, “Göreve geldiğimizden beri, doğa dostu bir kent oluşturma çabası içinde olduk. Bununla ilgili hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasayı destekliyoruz. Çalışmalarımızla, Maltepe sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımızı bez çanta kullanmaya teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.