Maltepe Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere maske ve su

Maltepe Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencileri unutmayarak, okul önlerinde maske ve su dağıttı. Ayrıca okul önlerine, öğrenci ve veliler için de dezenfekte noktaları kuruldu.

Maltepe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla, okul önlerinde öğrenci ve veliler için maske ve su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca kurulan dezenfekte noktalarıyla, yoğunluğun yaşandığı okullarda, koronavirüse karşı da önlem alındı.

Başkan Kılıç başarı diledi

Belediye Başkanı Kılıç, yayınladığı mesajda, “Sevgili gençler; sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Her biriniz güzel bir gelecek adına üniversite idealleriniz için yıl boyunca çalıştınız. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla almanız ümidiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda hepinize başarılar diliyorum” dedi.