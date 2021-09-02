Maltepe Belediyesi'ne bağlı kurslardan büyük başarı

Maltepe'de Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarı yakaladı. Merkezde eğitim alan öğrencilerin üniversiteye yerleştirme sınavında yüzde 81'lik başarı oranı yakalandı.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı kurslarda eğitim alan öğrenciler 2021 yılında pandemi koşullarına karşın üniversiteye yerleştirme sınavında yüzde 81'lik başarı oranına ulaştı. Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Maltepeli gençlerin üniversiteye yerleşme oranı yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Alanında uzman eğitimci kadrosuyla öğrencilere yıl boyu destek verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte güçlü çevrimiçi eğitim altyapısıyla eğitimler devam etti. Yerleştirme sonuçları neticesinde birinci öğrenci Hacettepe Üniversitesi-Elektronörofizyoloji, ikinci öğrenci İstanbul Üniversitesi-Uluslararası ilişkiler, üçüncü öğrenci Marmara Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazandı.