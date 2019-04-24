Maltepe Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Maltepe Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyet raporu, Maltepe Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkan Ali Kılıç, “Aslında faaliyetlerimizi halkımız seçimlerde onayladı. 5 yıllık süre içerisinde bu raporun başarılı bir şekilde oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, meclis üyelerimize görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Maltepe Belediye Meclisi'nin yeni dönem meclis toplantılarının ikinci birleşimi, Maltepe Meclis Birinci Başkanvekili Yusuf Koçhan Başkanlığı'nda yapıldı. Geçmiş toplantıya ait karar özetinin okunmasının ardından, 2018 yılı denetim komisyon raporuyla ilgili Belediye Meclis Üyesi Canan Sezgin tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Gündemin son maddesi olan 2018 yılı faaliyet raporunu sunan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geçen dönem beş yılı geride bıraktık, Maltepe halkının teveccühünü, desteğini ve güvenini alarak bir ikinci beş yılı, siz değerli meclis üyelerimizle birlikte sürdüreceğiz. Rabbim nasip eder ve hizmetlerin en güzelini, en kalıcısını Maltepe halkının ayağına götürme noktasında birbirimizle yarışırız. Amacımız burada yapıcı olarak, nerede bir boşluk veya eksik varsa bunun mevcut yönetime yardımcı olmak için ifade edilmesidir. Buna her zaman açık olduğumu ifade etmek isterim” dedi.

Başkan Kılıç'tan 23 Nisan vurgusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik bir konuşma da yapan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir hamleyle Türkiye Cumhuriyetinin mirasını nesilden nesle devralacak çocuklara armağan etmiştir. Biz de coşkuyla kutladık. Tabi yeri gelmişken belirtmek isterim; her sene biraz daha içi boşaltılmak istenen bir 23 Nisan'ı kutlamak istemiyoruz. Israrla ve inatla protokollerin kaldırıldığı, çelenk koyma törenlerinin oldu bittiye getirildiği, iki dakika geldim, saygı duruşunda bulundum, kaçtım, gittim esprilerinin başlatıldığı bir 23 Nisan'ı yaşatmaya çalışıyor birileri. Ama unutmamalıdır ki Türk halkı, bu topraklarda kanını, canını veren Türk insanı Mustafa Kemal'in çocuklara armağan ettiği bu güne sahip çıkacaktır. Tarihi günde bir acı olayı da yaşadık. İçi boşaltılıyor derken; çocuklarımıza verdiğimiz değeri eğer küçümsersek, anlamsızlaştırırsak, eğitim sisteminde çocuklarımıza daha fazla değer vermezsek, acı olayları hem de 23 Nisan'da Özgecan olayından sonra, Küçükçekmece'de yaşadığımız gibi yaşarız. 5 yaşındaki bir yavrumuza yine o kirli eller ulaştı. Neresinden söze gireceğimi bilmiyorum, inan ki dilim tutuluyor. Birilerinin artık, beyinlerinin içindeki sapık döngüden kurtulma zamanı gelmiştir. Bunun başında da biz siyasiler, yöneticiler varız. En ağırından ceza almaları ve yavrularımızın korunması gerekiyor. Çocuklarımız bizim çiçeklerimiz, çiçeklerimizin solmasına, soldurulmasına izin vermemeliyiz. Hiç kimsenin onlara el uzatmaması lazım.”

“İkinci dönem de amacımız hizmet olacak”

Konuşmasında bir önceki dönem meclis üyelerine hizmetlerinden ötürü teşekkür eden ve yine “dayatan değil, danışan bir belediyecilik” anlayışını sürdüreceklerini ifade eden Kılıç, halk kart, Küçükyalı Tıp Merkezi, kentsel dönüşüm, Üreten Engelliler Merkezi, ibadethanelere yapılan hizmetler, evde sağlık ve bakım hizmeti, Ramazan etkinlikleri, Kadın Girişimcilik Mutfağı, İoanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi, Bağımsız Mutluluk Merkezi, Cumhuriyet Parkı, kreşler gibi belediyenin önemli projelerinden söz etti. Gruplar adına ve bireysel olarak yapılan konuşmaların ardından, 2018 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporunun kabulünün ardından tekrar kürsüye gelen Kılıç, Maltepe halkının desteğini ve güvenini alarak ikinci dönemi, belediye meclisi üyeleriyle birlikte hizmetlerin en değerlisini, kıymetlisini, kalıcısını Maltepe halkının ayağına getirmek için çalışacaklarını söyledi.