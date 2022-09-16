Maltepe Belediyesi'nin sanat kursları başlıyor

Maltepe Belediyesi'ni yedi dalda düzenleyeceği sanat kurslarının ön kayıtları başladı. Ön kayıt başvuruları 23 Eylül'de sona erecek.

Maltepe Belediyesi yeni sanat sezonunda Maltepeli vatandaşlar için yedi dalda kültür ve sanat kursları düzenleyecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce bağlama, gitar, piyano, keman, drama, Latin dansları (Salsa, çaça, bachata) ve bale kursu eğitimleri verilecek. 12 hafta sürecek kurslar uzman eğitimci kadrosu tarafından İstanbul Anadolu yakasının en büyük kültür merkezlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kültür sanat kurslarının ön kayıtları başladı. Kontenjanlarla sınırlı olacak kursların başvuru formu internet üzerinden, www.maltepe.bel.tr adresinden yapılacak. Kursların ön kayıt başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. Kontenjan sınırına ulaşan kurslar açılacak olup kesin kayıtları yüz yüze yapılacak. Yetişkin ve çocuklara yönelik bağlama, gitar, keman, piyano, drama kursu ile çocuklara yönelik bale, yetişkinlere yönelik Latin dansları eğitimi verilecek.