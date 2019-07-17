Maltepe güne sporla başlıyor

29 Ağustos'a kadar sürecek sabah sporunda, basit ama etkili kültür fizik hareketleriyle spor kültürü oluşturmak ve vücut zindeliği kazandırmak amaçlanıyor.

Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı bir Maltepe için ilçede 5 farklı noktada sabah sporu etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan onlarca Maltepeli basit kültür fizik hareketleriyle güne spor sayesinde sağlıklı başlıyor. “Güne Sporla Başla” etkinliği, pazartesi günleri Gülensu Suni Çim Sahası, salı günleri Cevizli Cumhuriyet Parkı, çarşamba günleri İdealtepe 50. Yıl Parkı, perşembe günleri Dragos Sahili ve cuma günleri Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda sabah saat 07.00'de uzman eğitmenler eşliğinde düzenleniyor.

Sabah sporu etkinliğiyle, spor kültürü oluşturulması, beden farkındalığı ve vücut zindeliği kazandırılması amaçlanıyor. Herkese açık olan etkinlik, 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek.