Maltepe hayaline kavuşuyor

Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi'nin ilk etabı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışma kapsamında Bağdat Caddesi ile Maltepe merkez bölgesinde 600 metrelik tünel ile trafik yer altına alınacak. Bu sayede Maltepe 18 bin metrekarelik yepyeni ve modern bir meydana kavuşacak. Yeni yapılacak meydan tamamen yayalara açık olacak.

Maltepe'de 40 yılı aşkın süredir devam eden meydan ve trafik sorunu ile ilgili Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yıllardır yapımı heyecanla beklenen Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi'nin ilk etap çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca devam edecek çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında, Bağdat Caddesinin Maltepe merkez bölgesinde yapılacak olan altgeçit çalışması ile araç trafiği, Plaj Yolu Sokak ile İkinci İlkokul Caddesi arasında yeraltına alınacak. Böylece bu bölgede kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. D100 karayolu ile sahil yolu bağlantısı için önemli olan İnönü ve Feyzullah Caddeleri trafik akışı devam edecek.

Çalışmalar, altgeçidin giriş çıkışı ile beraber yaklaşık bin metre uzunluğundaki bölgede yürütülecek. Bu kesimin 550 metre uzunluğundaki kısmında ise araç trafiğinin yer altına alınması planlanıyor. Bu sayede bölge, toplam 18 bin metrekarelik yayalaştırılmış alana kavuşacak. İBB, bu çalışmaların yanında bölgedeki alt yapı hatlarını da yenileyecek. Böylece uzun yıllardır yaşanan alt yapı sorunları da ortadan kalkacak.

Alternatif güzergahlar belirlendi

İlk etabına 8 Kasım'da başlanan çalışmalar kapsamında; Atatürk Caddesi ile Adalı Sokak arası Kadıköy istikameti 35 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bu süreçte trafik akışı Atatürk Caddesi ve Adalı Sokak üzerinden sağlanacak. İlk etap çalışmalarının tamamlanması ile ikinci etap çalışmalarına geçilecek. Bu süre içinde is Plaj yolu sokak ile Atatürk Caddesi arası Kartal istikameti trafiğe 20 gün süreyle kapatılacak. Bu süreçte trafik Kadıköy istikametinde iki yönlü olarak akacak. Çalışmaların devamı trafik sirkülasyonu; yaya ve araç trafiğini en az etkileyecek şekilde etaplar halinde yapılacak. Çalışmaların yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Başkan Kılıç'tan İmamoğlu'na teşekkür

Maltepe halkının 40 yılı aşkın süredir bu çalışmayı beklediğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilk göreve geldiğinde sorunu çözmeye söz verdiğini ancak İBB'nin yeni yönetiminin bu çağrıya kulak verdiğini vurguladı. Kılıç, “2014 yılında Maltepe'yi yönetmeye talip olduğum gün meydan projesi için söz verdim. 8 yıldır İBB'nin kapısını defalarca aşındırdım. Dönemin belediye başkanlarına sunum yaptım. Son olarak Ekrem İmamoğlu Başkan seçildiğinde projeyi kendisine anlattım. Hemen gerekli hazırlıkların yapılması için talimatı verdi. Daire Başkanlarımızla, belediyemizin müdürleriyle hep birlikte uzun bir hazırlık çalışması yaptık. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün artık ilk kazmayı vurdu. Teşekkür ediyorum. Bu süreçte inşaat çalışmaları sırasında vatandaşlarımız biraz sıkıntı yaşayabilir ama sonunda Maltepe'nin Meydan ve trafik sorununa kalıcı bir çözüme kavuşacak” dedi.