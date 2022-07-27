Maltepe “Muharrem ayı"na hazır

Ayrıca inanç turları düzenleyecek olan belediye, çeşitli yardımlarda da bulunacak.

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Muharrem orucu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce aşure gününde 6 ayrı noktada 10 bin kişiye aşure dağıtılacak. Ayrıca Muharrem'in başladığı günden sonuna kadar Garip Dede Türbesi, Karacaahmet Sultan Dergâhı, Erikli Baba Dergâhı ve Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi'ne inanç turları düzenlenecek.