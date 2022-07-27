İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe “Muharrem ayı"na hazır

Yaklaşan Muharrem ayı orucu öncesi hazırlıklarını tamamlayan Maltepe Belediyesi, 6 noktada 10 bin kişiye aşure dağıtacak.

Ayrıca inanç turları düzenleyecek olan belediye, çeşitli yardımlarda da bulunacak.



Maltepe Belediyesi, yaklaşan Muharrem orucu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce aşure gününde 6 ayrı noktada 10 bin kişiye aşure dağıtılacak. Ayrıca Muharrem'in başladığı günden sonuna kadar Garip Dede Türbesi, Karacaahmet Sultan Dergâhı, Erikli Baba Dergâhı ve Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi'ne inanç turları düzenlenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.