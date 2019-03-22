İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı

Maltepe’de sahil yolunda bir araç yolda dönmeye çalıştığı sırada bir dolmuş ile çarpıştı.

Maltepe'de sahil yolunda bir araç yolda dönmeye çalıştığı sırada bir dolmuş ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Maltepe sahil yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir araç, iddialara göre yönünü değiştirip dönmeye çalıştığı sırada yoldan gelen bir dolmuş sürücüsü aracı fark edemeyerek çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Vekili, “Olayda ölenimiz yok, yaralılarımız var onların da durumu ağır değil. Araç tersten dönmeye çalıştığı sırada dolmuş şoförü, aracı fark edemeyerek çarpıyor ve kaza meydana geliyor. Emniyetten aldığımız bilgilere göre 5 yaralımız var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.