Maltepe sahil yolunda tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliye bin 627 TL ceza

Motosiklet sürücüsüne toplamda bin 627 TL para cezası kesildi.

Maltepe Sahil Yolu üzerinde 2 Eylül günü yaşanan olayda, ön teker kaldırarak ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Kürşat K. o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hareket geçti. 34 RB 1513 plakalı motosiklet sürücüsü Kürşat K. polis tarafından yakalandı.

Kürşat K. 'ye makas atmak maddesince bin 339 TL, saygısızca araç kullanmak maddesince 144 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddesince 144 TL olmak üzere, toplamda bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü Kürşat K. trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Şahsın trafikte tek teker üzerinde ilerlediği tehlikeli anlar kameraya yansıdı.