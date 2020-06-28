İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe Sahilde akıllara durgunluk veren manzara

İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, yeşil alanlara ve parklara akın etti.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, yeşil alanlara ve parklara akın etti. Maltepe sahilde yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlardan geriye çöp birikintileri kaldı. Sahile gelen vatandaşların çöplerini bırakan vatandaşlara sitem etmesi dikkat çekti.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumartesi gününü dışarıda geçiren vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın etti. İstanbul'da piknik alanlarına ve parklara giden vatandaşların çoğunun hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Haftasonunun ilk gününü parklarda ve yeşil alanlarda geçiren vatandaşlardan geriye çevrede bıraktıkları çöp birikintileri kaldı. Sahile dinlenmeye gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında, “Çöp kutularını kullanmaları“ konusunda duyarlı olmaya devam etti. Belediye ekiplerinin ise etrafa atılan çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.


Sahile vakit geçirmeye gelen Halil İbrahim Demir, “Kardeşlerimiz AYT sınavındayken bizde sahile oturmaya geldik. Sahilde geldiğimizde dün buraya gelen vatandaşların yediklerini, içtiklerini çimenliklere, kayalıklara attıklarını gördük. Biz de geldik oturduk, biz de yedik içtik ama buralara çöp kutuları konulmuş çöpümüzü kutulara attık. Buraya gelen vatandaşların çöp kutularını kullanmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.