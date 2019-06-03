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Maltepe sahilde sandaldan denize düşen iki kişi kurtarıldı

Maltepe’de denize açılan 2 kişi sandalın alabora olması sonucu denize düştü.

Maltepe'de denize açılan 2 kişi sandalın alabora olması sonucu denize düştü. Sahil güvenlik tarafından denizden çıkarılan iki kişinin durumunu iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Cevizli sahilde 19.30 sıralarında iki kişi sandalla denize açıldı. Karadan yaklaşık 300 metre açığı giden 2 kişinin bindiği sandal alabora oldu. Suya düşen şahsıların çırpındığını gören vatandaşlar sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipler 2 şahıs denizden çıkarttı. Hastaneye gitmeyi reddeden iki şahıs polisler tarafından ifadeleri alındı.


Olay anlatan Mustafa Albayrak, “İmdat diye bağırıyorlardı. Hemen sahil güvenliğe koştum. Sahil güvenlik gelir gelmez kurtardılar. İki kişi vardı. Tekneye tutunuyorlardı” dedi.

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