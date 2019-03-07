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Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir kadın cesedine rastlandı

Maltepe’de Süreyyapaşa barajının yanından geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Maltepe'de Süreyyapaşa barajının yanından geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan cenaze Kartal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Maltepe Girne Mahallesi Süreyyapaşa barajında bugün barajın yanından geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset cenaze aracına kondu. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının cesedi Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenaze daha sonra Adli Tıp Morguna götürülecek.

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