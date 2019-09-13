Maltepe Tiyatro Festivali'nde 6 oyun birden sahnelendi

Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında, “Çerveçe 2”, “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?”, “Öpücük”, “Keloğlan Mutluluk Ormanında”, “Nina'nın Rüyası” ve “Gölgesinde Çınarın” isimli oyunlar sahnelendi.

Maltepe Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve parklarda büyük bir coşku ve katılımla devam etti. Festival kapsamında Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı'nda “Çerveçe 2” adlı oyun sahnelendi. Günün en önemli oyunlarından biri, Eskişehir Sanat Tiyatrosu tarafından Nazım Hikmet'in aynı adlı şiirinden uyarlanan “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” oyunu oldu. Latif Tiftikçi tarafından sergilenen tek kişilik performans, göz doldurdu.

Festival, Gürcistan Özürgeti Tiyatrosu'nun “Öpücük”, Balıkesir Sanat Merkezi'nin çocuk oyunu “Keloğlan Mutluluk Ormanında”, Aydın Ekip Atölye'nin çocuk oyunu “Nina'nın Rüyası” ve Samsun Sanat Tiyatrosu'nun, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Ağlasun Ayşafağı” adlı kitabından uyarlanan “Gölgesinde Çınarın” isimli oyunuyla devam etti.