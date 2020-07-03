Maltepe Üniversitesi mezunlarına cüppe ve kep dağıttı

Koronavirüs önlemleri kapsamında mezuniyet kutlamalarını dijital ortama taşıyan, ancak salgının gidişatına bağlı olarak eylül ayında kampüste geleneksel diploma törenini de hayata geçirmeye hazırlanan Maltepe Üniversitesi, üç binin üzerinde mezun öğrencisinin Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerine cüppe ve kep gönderdi. Mezuniyeti evlerinde yaşayan öğrenciler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime geçişle birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerine geri dönen üç bini aşkın mezun öğrencisinin adresine cüppe ve kep göndererek, evlerde mezuniyet heyecanı yaşattı. Sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Maltepe Üniversitesi mezuniyet törenleri, "Aynı gökyüzünü paylaşıyorsak, uzakta değilizdir" sloganıyla haziran ayı sonunda düzenlenmişti. Maltepe Üniversitesi mezun olan 3 bin 38 öğrencisinin adreslerine cüppe, kep ve çantadan oluşan mezuniyet hediyesiyle birlikte bir veda mektubu göndererek, mezunlarının yüzünü güldürdü. Şartlar düzelirse geleneksel mezuniyet töreni Maltepe Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda eylül ayı içinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Aylarca zorunlu olarak evlerinde kalan mezun öğrencilere moral veren paketin içinden Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, imzalı mektup çıktığı bildirildi. Prof. Karasar, "Bugünlerin yaşamınızda çok önemli bir yer tuttuğunu biliyorum. Ağır ağır çıktığınız bu merdiven serüveninde bir basamağı daha geride bıraktınız." sözleriyle seslendiği öğrencilerini tebrik ederek, "Önümüzde hayallerinizi gerçekleştirmek üzere olduğunuz bir dönem sizleri beklemekte. Bilmenizi isterim ki Maltepe Üniversitesi olarak her zaman bu güzel ailenin bir parçası olan sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerle en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğimizi hatırlatır, hayalleriniz ve düşlerinizin hayat boyu gerçek olması ve sizleri mutlu etmesini dilerim" dedi.

Mezunların cüppe ve kepleriyle verdikleri pozlar ise sosyal medyada ilgi gördü. Öğrencilerin mesajları arasında "Mezun olduğumuzu şimdi anladık", "Bir üniversite düşünün, eve cüppenizi yolluyor", "Salgın yüzünden ertelenen mutsuzluğunu sürprizlerle mutluluğa çeviren okul gibi okul", "Hizmette sınır yok" gibi mesajlar dikkat dikkat çekti.