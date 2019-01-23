Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı'ndan iş birliği

Maltepe Üniversitesi, 'otizm spektrum bozukluğu' olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi için Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği imzaladı. Protokol ile 'Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı' çerçevesinde, otizm eğitimleri akademik düzeyde verilecek.

Maltepe Üniversitesi, 'otizm spektrum bozukluğu' olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi için Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği imzaladığını düzenlenen toplantıyla açıkladı. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde düzenlenen törene Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı. İş birliği kapsamında 'Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı' ile otizm eğitimleri akademik düzeyde verileceği bildirildi.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar, toplantıda yaptığı açıklamada; üniversitelerinin eğitim fakültesinde özel eğitim bölümü olduğunu, İstanbul'da kurulu Türkiye'nin neredeyse alanında tek vakıf olan Tohum Otizm Vakfı ile güçlerini birleştirerek otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak için bir arada olduklarını açıkladı.

Şahin Karasar: "Çok kısa zamanda 7-8 hafta sürecek bir eğitim sezonumuz başlıyor"

Vakıfta bir grup gönüllünün tamamen sosyal sorumluluk üzerine kurgulanmış bir çalışma ile Türkiye için çok büyük bir değer ürettiklerini belirten Karasar, "Bizde akademik açıdan bir cazibe merkezi oluşturmuş durumdayız ve akademik bir kapasitemiz var. Bu kapasiteyi akademi ile pratiği bir araya getirip otizmli çocukların eğitimine niyetlenen öğretmenlere bir sertifika programı düzenlemek istedik. Çok kısa zamanda 7-8 hafta sürecek bir eğitim sezonumuz başlıyor. Hem eğitmenlerimiz hem de kursiyerlerimiz haftasonları bu eğitime katılacaklar. Ondan sonrada sertifikalanmış olacaklar. Sertifikadan daha önemlisi; Türkiye'nin böyle iki güçlü kurumunun güçlerini bir araya getirmesi ve otizmli çocukların eğitimine katkı sağlaması" dedi.

Karasar, sözlerine şöyle devam etti: "Mesele çocuk olunca Maltepe Üniversitesi bütün diğer önceliklerini bir kenara bırakıp, bu tür gönüllü çalışmalara nitelikli katkı veriyor. Kuruluşundan beri üniversitemizin yaklaşımı bu. Bizde bunun aşamalarından birini burada gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen projenin amacı; bilimsel verilerin dışında bu eğitimin dünyada nasıl yapıldığı, Türkiye'de nasıl uygulandığı, varsa arada kopukluklar, eklenmesi gerekenler, iyi uygulamalardan alınması gereken örnekler bunları bir araya getirip çocuklara eğitim verecek olan kitleyi eğitmek".

Aylin Sezgin: "Benim için bugün bir başka milat"

Maltepe Üniversitesi ile otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak eğitmenlerin yetiştirilmesi için işbirliği içerisine giren Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin ise "Bugünkü protokol beni duygusal anlamda başka bir noktaya götürdü. Hedeflediğimiz noktalardan biriydi. Tüm öğretmenlerimizin, özellikle sözleşmeli öğretmenlerimizin, özel eğitim alanında daha da çok bilgilenmesi gerekiyor. Bazı sınıf öğretmenleri yaş itibari ile daha önceki dönemlerden mezun olanlar kaynaştırma ile ilgili, otizmli çocuklarla ilgili okuması gereken dersi almamış olabiliyorlar. Tüm bu eksikliklerini tamamlayabilecekleri son derece uygun bir eğitim programı hazırlandı. Kısa bir dönemde hemen bu eksikliklerini tamamlayabilecekler. Dolayısıyla benim için bugün bir başka milat” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında imzalanan protokol ile açılacak 'Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı'na kayıt olanlara, otizm: özellikler, tanılama ve eğitim, uygun davranışları artırma teknikleri, uygun olmayan davranışları azaltma teknikleri, davranış sorunlarıyla başa çıkma, iletişim becerilerinin kazandırılması, alternatif ve destekleyici iletişim becerilerinin kazandırılması, sosyal becerilerin kazandırılması, oyun becerilerin kazandırılması, temel becerilerin kazandırılması, akademik becerilerin kazandırılması, Tohum Otizm Vakfı eğitim programı konuları anlatılacak ve uygulamalı eğitimler verilecek.