Maltepe Üniversitesinde "Dijitalleşen Dünyada Açık Eğitim Sempozyumu"

Maltepe Üniversitesi ve Oldenburg Üniversitesi Açık Eğitim Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen "Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye'de "yeni YÖK" ve "Vizyon 2023" bağlamında bu iki eğilime yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 12–14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu"nda açık eğitim çalışmaları ve dijitalleşen dünyada yapılması gerekenler ulusal ve uluslararası uzmanlarla tartışılmak üzere masaya yatırılacak. Maltepe Üniversitesi kampüsü içerisindeki Marma Hotel İstanbul Aisa'daki sempozyuma dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar katılıyor.

Sempozyumda konuşan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, "Açık eğitimle ve dijitalleşme son derece önemli bir konu. Uluslararası bir sempozyum bu. Yurt dışından birçok konuğumuz var. Farklı üniversitelerden birçok konuğumuz var. Özellikle de yeni YÖK bağlamında ve vizyon 2023 bağlamında Türkiye'de bu konuya çok önem verilmeye başlandı. Ve bu alanda da birçok çalışmalar yapılmaya başlandı. Teknoloji çok hızla ilerliyor. Dijitalleşme de hepimizin hayatına hızla girmeye başladı. Eğitim alanı da bundan nasibini alacaktı. Bugünkü toplantının amacı hem ulusal hem de uluslararası uzmanların ne yaptıklarını dinlemek, birbirimizden öğrenmek, büyük ölçüde de bir yol haritası çizmek” şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın ise, ”Dünyanın hemen hemen her kıtasından katılımcı var. Uzmanlarla birlikte dijitalleşmeden neyi anlamalıyız, dijitalleşme nedir? Bunun üzerine tartışıyoruz. Sonra da eğitimde açıklık olarak dijitalleşmeyi kullanırken neler yapmamız gerekir. Bunlar üzerinde odaklanacağız. Tüm dünyada herkes, bütün üniversiteler, bütün kurumlar bir şekilde dijitalleşiyor. Aynı zamanda bir de açıklık kavramı var. Olabildiğince artık herkes kendi bilgisini, kendi deneyimini tüm dünya ile paylaşılması istiyor. Böylece artık ortak bir akıl geliştirmiş oluruz” dedi.

Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma ve uygulamalara yön verecek yeni yol haritaları ve farkındalığın arttırılması üzerine sunum ve panellerin gerçekleştirileceği sempozyuma katılım ücretsiz.