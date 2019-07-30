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Maltepe zabıtası göz açtırmadı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazarlarda fiyat ve tartı denetimi gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, pazarlarda fiyat ve tartı denetimi gerçekleştirdi.


Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda fiyat etiketi ve tartı denetimi yaptı. Denetimlerde ürün künyesi bulundurmayan ve fiyat etiketini küçük yazan pazar esnafına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunulurken, eksik tartı uygulamasına karşı belediye, kendi tartısıyla vatandaşın rahat ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağladı. Vatandaşın satın aldığı ürünlerde gramaj hilesi olduğu tespit edilen esnafa ise cezai işlem uygulandı.


Seyyar satıcılara operasyon


Zabıta ekipleri, gelen şikâyetler üzerine ilçe genelinde seyyar satıcılara yönelik de denetim başlattı. Yapılan çalışmalarda ilçe genelinde izinsiz ve ruhsatsız çalışma yapan seyyar satıcılara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı ve satıcıların tartılarına el konuldu.

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