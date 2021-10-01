Maltepe'de 150 polis ile huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Maltepe'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik şube, asayiş büro, çocuk büro ve yunus polisleri ile özel harekat polisleri olmak üzere 150 polis katıldı. Huzur uygulaması kapsamında ekipler kahvehanelerde ve otoyollarda asayiş ve GBT denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli bulunan şahıslar ve araçlar durdurularak polis ekipleri tarafından arandı.