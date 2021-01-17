Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

Özellikle yağışın yoğun yaşandığı üst mahallelerdeki ana yolları açık tutmaya çalışan ekipler, yağış boyunca çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini açıkladı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonucu harekete geçen Maltepe Belediyesi, karla mücadeleye yönelik çalışmalarını tamamladı ve ilk kar yağışının başlamasından itibaren yoğun bir mücadeleye başladı. Bu kapsamda oluşturulan 250 kişilik ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde, 300 ton tuz kullanarak, özellikle ana akslarda ve E-5 üstü mahalleler de kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Gerektiğinde hazır bulundurulan ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin de eşlik edeceği çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere 12 müdürlük koordineli biçimde çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat sokaklarda olacak. Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlar 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dahili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.