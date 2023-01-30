Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Çatıdan alevlerin yükseldiği o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Maltepe Gülensu Mahallesi Ezel Sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, paniğe kapılarak itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Ekiplerin çatıdan çıkardığı küçük tüp ise dikkat çekti. Öte yandan çatıdan alevlerin yükseldiği o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 katlı binanın çatısında alevlerin yükseldiği görülüyor.