Maltepe'de 4 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi

Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde yol bakım çalışması yapan 4 işçiye vurarak ölümlerine sebep olan 28 yaşındaki Atilla Mert Çukacı, polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis merkezinden sevk edilen sürücü, “Makas atmadım kamera kayıtlarına bakılsın” dedi.

Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada Atilla Mert Çukacı(28) kontrolündeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak D-100 Karayolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ye bağlı yol bakım işçilerine çarptı. Kazada, işçi Hamdi Alptekin (38), Mehmet Alptekin (40), Barış Ten (25) ve Sinan Demirok (42) hayatını kaybetti. Sürücü Atilla Mert Çukacı kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yanında bulunan Duygu E. Hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü Çukacı,'nın 0.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü Atişla Mert Çukacı, “Makas atmadım kamera kayıtlarına bakılsın” dedi.