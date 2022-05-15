Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe'de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Apartmandan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Maltepe İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinleri dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran ikram etti.

“Mebran monte ediyorlardı”

Muammer Kazdağı isimli bir vatandaş, “Sabah tadilata başladılar. Mebran monte ediyorlardı, mebran yanıcı madde olduğu için yanmış. Ben gazete okurken itfaiyenin siren seslerini duydum. Üst komşular İtfaiye ekiplerine haber verdiler.” dedi.