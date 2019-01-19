Maltepe'de 5 yılda 445 bin kişiye sağlık hizmeti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve geldiği 2014 yılında hazırlanan Stratejik Plan'da hedeflenen, ‘sağlıklı, güvenli çevre ve toplumsal yaşam' odaklı çalışmalar sürdüren Hastane Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü poliklinik hizmetleri ve evde bakım hizmetleriyle başarılı bir beş yılı geride bıraktı. “Daha sağlıklı ve daha mutlu Maltepe” sloganıyla çalışmalarını ara vermeksizin sürdüren Maltepe Belediyesi, son 5 yılda 445 bin 663 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Maltepe Belediyesi tarafından Küçükyalı Mahallesi'nde hizmete açılan tıp merkezinde, bir yıl içerisinde 143 bin 879 kişi, ücretsiz sağlık hizmeti aldı. Maltepe Belediyesi Hastaneler Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve 11 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olan Maltepe Tıp Merkezi, acil tıp, ağız ve diş sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, aile hekimliği, kadın hastalıkları, meme sağlığı polikliniği, radyoloji, kulak burun boğaz poliklinikleri ile laboratuvar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri veriliyor. Laboratuvar, röntgen, ultrason, solunum fonksiyon testi, kemik yoğunluğu ölçümü, dijital mamografi ve EKG olmak üzere tüm tanı birimlerinden son bir yılda, 50 bin 388 kişi faydalandı.

45 bin kişiye evde sağlık hizmeti

Maltepe Belediyesi, Tıp Merkezi'nde verdiği sağlık hizmetlerini Sağlık İşleri Müdürlüğü himayesinde sürdürülen evde bakım hizmetleriyle de, Maltepeli vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. 2014 yılından bugüne kadar, ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında, altın kart, buton ve evde sağlık hizmetleri 45 bin 672 kişiye ulaştı. 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen altın kart uygulaması sayesinde son bir yılda, toplam 15 bin 204 kişiye ulaşıldı.