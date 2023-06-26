Maltepe'de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Maltepe'de polis ekiplerince 25 gün süren fiziki takip sonrası 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında litrelerce sahte alkol ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 6 ayrı adrese baskın düzenlerken, 4 ayrı araçta incelemelerde bulundu. Operasyon sonrası bin 700 litre satışa hazır halde sahte alkol, 600 litre sahte alkol ham maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek, kök halinde 10 adet Hint keneviri ve 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Alkol imalatında kullanılan laboratuvar maddelerinin ele geçirildiği baskında gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.