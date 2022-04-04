İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de 6 yılda 2 bin 124 asbest denetimi

Kanserojen etkisi nedeniyle bilinen en tehlikeli kimyasallardan biri olan asbeste dikkat çekmek için planlanan ’Asbest Farkındalık Haftası’ sürüyor.

Kanserojen etkisi nedeniyle bilinen en tehlikeli kimyasallardan biri olan asbeste dikkat çekmek için planlanan 'Asbest Farkındalık Haftası' sürüyor. Kentsel dönüşüm ve deprem sonrası yıkımlarla gündeme gelen asbest tehlikesi gündemindeki yerini koruyor. 1-7 Nisan tarihleri arasındaki ‘Asbest Farkındalık Haftası'nda bu tehlikeye dikkat çekmek için etkinlikler gerçekleşiyor.


Bünyesinde asbest söküm uzmanı bulunduran Maltepe Belediyesi 2016 yılından bu yana yıkılacak binalarda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların denetimini gerçekleştirmeye devam ediyor. Maltepe'de bugüne kadar yıkılacak 2 bin 124 adet binada asbest denetimi yapılırken bunların 335'inde asbest tespit edildi; söküm gerçekleştirildi.

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