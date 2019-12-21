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Maltepe'de 7 katlı binada korkutan yangın

Maltepe’de 7 katlı binanın 6.

Maltepe'de 7 katlı binanın 6. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında nedeniyle dairede patlama yaşanırken, bir kişi kişi dumandan etkilendi.


Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın 6. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede patlama olduğu söylenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de binadan dışarı çıkartıldı. Yangın nedeniyle yayılan dumandan bir kişinin etkilendiği öğrenildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.

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