Maltepe'de ‘Adalet Meydanı' resmi törenle açıldı

Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın katılımıyla ‘Adalet Meydanı' resmi törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ali Kılıç, “Son 8 yıl içerisinde toplam 56 park 384 bin metrekarelik bir alanı Maltepe'de yeşil alanlara kazandırırken bunun üzerine burayı da yeniden Maltepe halkının tören alanı olarak kazandırdık“ dedi.

Maltepe'de düzenlenen ‘Adalet Meydanı' açılış törenine; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Maltepe Adalet Meydanı projesi çerçevesinde, yakın çevrede bulunan yeşil alanlar ile bütünleşik bir yaklaşımla meydan ve oturma alanı tasarlandı. Proje çerçevesinde insanların vakit geçirebileceği çekim alanları oluşturularak bitki varlığı zenginleştirildi, altyapı ve drenaj sorunları çözüldü ve nihayetinde bölgeye 4 bin 760 metrekarelik bir meydan kazandırıldı. 2 bin 10 metrekare sert zemin, 2 bin 750 metrekare yeşil alan tasarlandı. Tasarlanan sert zeminde talep edilen tören alanına yer verildi.

“Son 8 yıl içerisinde toplam 56 park 384 bin metrekarelik bir alanı yeşil alanlara kazandırdık”

Açılışta konuşan Başkan Ali Kılıç, “5 yıllık planlarımız çerçevesinde hazırladığımız yol haritası üzerinden değişimi sürdürmeye devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi tarafından 2010 yılından bu yana düzenli aralıklarla 5 kategoride yapılan araştırmalarda 2010 yılında Maltepe beş kategori içerisinde 4. sıradayken 2016'da 3. sıraya yükseldi. Ve bu hafta açıklanan rapora göre de Maltepe 2. sıraya yükselmiş durumda. Yaşam endeksi, yaşam kalitesi anlamında 30. sırada yer alırken son 8 yıl içerisinde yaptığı açılımlar ve artımlarla gururla söylemek istiyorum ki 7. sıraya yükselmişiz. Özellikle de cinsiyet eşitliği noktasında ilk 5'e Maltepe girmiş bulunuyor. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, değerli belediye başkanım göreve geldiğiniz günden bu yana Maltepe'ye yaptığınız dokunuşlarla tüm Maltepelilerin haklı takdirini ve beğenisini kazanıyorsunuz. Göreve geldiğiniz gün talimatlarınızla burada çalışmalar başladı. Ve bugüne kadar son 8 yıl içerisinde Maltepe'de toplam 56 park 384 bin metrekarelik bir alanı yeşil alanlara kazandırırken bunun üzerine burayı da yeniden Maltepe halkının tören alanı olarak kazandırdık. Öncelikle şahsınızda tüm çalışma ekibinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Sosyal tesis olarak planladığımız çalışmayı start verdiler”

Kılıç devamında, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yola çıktığında Türkiye'nin temel bir sorunu olan adalet diye yola çıkmıştı. Ve milyonlarla burada buluştuktan sonra istedik ki buranın adı da Adalet Meydanı olsun. Ve bu meydana da yine Maltepeli bir heykeltıraşımız Orhan Bey, Maltepeli olması münasebetiyle şöyle güzel bir heykeli kazandırdığı için huzurlarınızda bir kere daha teşekkürü bir borç biliyorum. Özellikle Fındıklı'daki dere ıslahında Maltepe'ye 25 dönümlük bir arazi için kazandıracağız. Yine Fındıklı'da Mustafa Zengin İlköğretim Okulu'nun önünde sosyal tesis olarak planladığımız çalışmayı arkadaşlarımız düğmeye bastı, start verdiler. İnşallah Fındıklı halkına güzel bir alan kazandırmış olacağız. Yine yıllardır kangren bir sorun haline gelen alt geçit projemiz de Ekrem İmamoğlu 'sözünde durur' dedi ve kazmayı vurdu. İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında burayı da Maltepe halkın hizmetine almış olacağız“ diye konuştu.

Vatandaşlardan Nezahat Devrim, “Çok güzel bir açılış oldu. Gerçekten buranın bu meydana ihtiyacı vardı. İnşallah her şey adaletli olur. Belediye Başkanımız bir çok parklar açsın istiyorum. Zümrütevler'de oturuyorum. Özellikle Zümrütevler'in park ihtiyacı var“ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Necati Işık ise “ Meydanların bir şehirde geniş çaplı ve çok olması toplumu iyi etkiler, toplumun bir araya gelme sebeplerini oluşturur“ diye konuştu.