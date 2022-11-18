Maltepe'de Ağrı Tanıtım Günleri yoğun ilgiyle devam ediyor

Nuh (Aleyhisselam)'ın Gemisinden esinlenilerek yapılan gemi maketi de etkinlik alanında yerini aldı. Yöresel oyun ve lezzetleriyle başlayan Ağrı rüzgarı 20 Kasım' a devam edecek.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanındaki Ağrı Tanıtım Günleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Ağrı'nın birbirinden farklı lezzetlerinin tanıtıldığı tanıtım günlerinde Ağrı mutfağı ve kültürü hem Ağrılı hem de İstanbullu vatandaşların beğenisine sunuldu. Etkinlik alanına kurulan, Nuh'un Gemisinden esinlenilerek yapılan maket gemi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Abdigor Köftesi, Haşıl, Hengel gibi yöresel yemekler ise en çok tercih edilenler oldu.

"Yöresel ürünlerimizin tadına baktık"

Etkinlik alanına gelen ziyaretçilerden Yaşar Kaya, "İstanbul'da yaşıyorum bugün Ağrılıların buraya gelmesi bana çok gurur ve onur verdi. Böyle memleket günlerinin olması bize geleneklerimizi yeniden hatırlatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de etkinlik alanını gezdik yöresel ürünlerimizin tadına baktık. Alışverişimizi yaptık" dedi.