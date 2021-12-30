Maltepe'de AKUT tatbikatı heyecan oluşturdu

Deprem sonrası belediye binasından tahliye senaryosunda heyecanlı anlar yaşandı, görüntüler gerçeği aratmadı.

Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı ile işbirliği anlaşması kapsamında ilçe genelinde afet hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında belli aralıklarla Maltepe halkına afet bilinçlendirme eğitimleri veren ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni inşa eden belediye son olarak ana hizmet binasında afet ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

2'si yaralı 423 kişi tahliye edildi

Tatbikat kapsamında senaryo gereği Adalar açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki bir depremden sonra Maltepe Belediyesi'nde çalışan personelin tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ve sağlık, AKUT Vakfı ile İstanbul İtfaiyesi'nden oluşan toplam 32 kişilik bir ekibin müdahale ettiği tahliye tatbikatında 423 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. 2. kattaki yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler yaralıyı güvenli bir şekilde bina dışına çıkararak ambulans ile hastaneye ulaştırdı. 4. katta meydana gelen yangında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin dışarıdan müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtuldu.

Mahruki'den teşekkür

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı tatbikat sonrasında açıklama yapan AKUT Vakfı Kurucusu Nasuh Mahruki, Maltepe Belediyesi ile işbirliği içerisinde afet yönetimi noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Mahruki, tatbikatın amacının gerçekleşebilecek bir afet durumunda etkin ve güvenli tahliye süreci işletilmesi noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları, eksiklikleri tespit etmek olduğunu ifade ederek Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti.