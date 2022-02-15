Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Soğuk havalarda sabah yaptığı çorba ikramlarıyla vatandaşların içini ısıtan Maltepe Belediyesi benzer bir uygulamayı da semt pazarlarında başlattı. Spor İşleri Müdürlüğü İlk olarak Altayçeşme semt pazarında 600 kişiye Türk kahvesi ve su ikram etti. Ayrıca görevli antrenörler spor ve sağlık konusunda da vatandaşlara bilgi verdi ve bu konuda fikir alışverişinde bulundu.

Uygulama farklı semt pazarlarında devam edecek.