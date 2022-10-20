Maltepe'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık personeli 4 yaralı

Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sağa dönüş yapacağı esnada emniyet şeridinde ilerleyen ambulans ile çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.S. yönetimindeki 34 FGZ 737 plakalı Citroen marka otomobil, D-100 Karayolu'nda sağa çıkış yapacağı esnada emniyet şeridinde ilerleyen ambulansla çarpıştı. Çapmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Yaşanan kazada ambulanstaki 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Arızalanan ambulansı polis iterek güvenli bölgeye taşıdı

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sağlık çalışanları ve otomobil sürücüsü tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi. Ambulansı polis ekipleri iterek güvenli bölgeye taşıdı.